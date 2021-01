Tritt in den Bauch: Boca-Kicker dreht völlig durch

Nach Palmeiras Sao Paulo hat auch der FC Santos das Finale der Copa Libertadores erreicht. Santos siegte im Halbfinal-Rückspiel gegen Boca Juniors in der Vila Belmiro mit 3:0. In der 56. Minute kam es zu einer unschönen Aktion. Bocas Frank Fabra trat seinem Gegenspieler in den Bauch und sah völlig verdient die Rote Karte - zu sehen oben im Video!