„Die Absturzstelle ist großräumig abgesperrt“

Foto-Beweise

Dass diesbezüglich noch einiges zu tun ist, zeigte sich am vergangenen Sonntag. Denn wie aus dem Nichts stürzten mehrere teils große Bauteile in die Tiefe. Das beweisen Fotos, die der „Tiroler Krone“ von Passanten zugeschickt wurden. „Das Landhaus zerbricht. Nicht auszumalen, was passieren hätte können, wenn dort jemand gestanden wäre“, sagt einer von ihnen.