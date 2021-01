Tiroler verloren Tausende Euro an Betrüger

Auch 87-Jähriger betrogen

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eröffnete ein 87-jähriger Innsbrucker am 19. Juni ein Konto über eine Internett Plattform und bezahlte in weiterer Folge unter Betreuung eines vermeintlichen Finanzberaters in mehreren Etappen einen unteren, sechsstelligen Eurobetrag ein. Nach zwei Auszahlungen wollte der 87-Jährige die Auszahlung des gesamten Kapitales beantragen, was jedoch nicht durchgeführt wurde. Durch diese Tat entstand dem Geschädigten ein Schaden im oberen, fünfstelligen Eurobereich.