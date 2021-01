Zerstörter Funcourt ist nun Geschichte

Der beliebte Funcourt in Mannersdorf ist Geschichte. Nachdem Unbekannte darauf mit dem Auto ihre Runden gedreht und ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen hatten, wurde er abgetragen. „Es herrschte akute Verletzungsgefahr“, erklärt Stadtrat Manfred Fiala. Auf einen Ersatz muss man aber warten, derzeit gibt es dafür kein Geld. Das liegt auch daran, dass die Stadt bereits im Vorjahr wegen Rowdys tief in die Tasche greifen musste. Nachdem Spielgeräte im Stadtpark zerstört worden waren, wurden diese erneuert, der Park eingezäunt und Öffnungszeiten eingeführt. „Hilft das auch nicht, brauchen wir Kameras“, so Fiala.