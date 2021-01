Prozess um Poker und Koks hatte noch ein Nachspiel

Drohung auf Zettel am Pkw

Auf einem Zettel am Pkw der Kellnerin fand sich daher eine Drohung mit einer Anzeige bei der Polizei, wenn die Freundin nicht 300 Euro zurückerhalte. Diese Zahlung erfolgte, Ermittler in Sachen Pokerring deckten dies auf und sahen eine Nötigung. Die Kellnerin betonte als Zeugin, dass sie verschiedene Koks-Lieferanten hatte, manche seien halt teurer gewesen. Nicht rechtskräftiges Urteil wegen Nötigung: 1200 Euro Geldstrafe.