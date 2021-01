10. November 2019: Italien hat neue „Patientin 1“

Bisher galt Fall aus Februar 2020 als „Patient 1“

Bisher galt der 38-jährige Manager Mattia Maestri als Italiens „Patient 1“. Er wurde im Februar 2020 in einem Krankenhaus im lombardischen Codogno als erster Italiener positiv auf Covid-19 getestet. 18 Tage lang befand sich Maestri zwischen Leben und Tod auf der Intensivstation des Krankenhauses San Matteo in der Stadt Pavia. In Italien sind seit Beginn der Pandemie mehr als 78.000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.