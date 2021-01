Papst erlaubt Anwesenheit von Frauen am Altar

Papst Franziskus will die Präsenz von Frauen am Altar offiziell zulassen und rechtlich absichern. Mit einem sogenannten „Motu proprio“ - Kirchenlatein für eine rechtliche Verfügung - hat der Pontifex am Montag festgeschrieben, dass Frauen bei der Eucharistiefeier Lesungen vortragen, die Kommunion austeilen und Messdienerinnen sein dürfen.