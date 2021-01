Harry und Meghan machen Schluss mit Social Media

Wie die „Sunday Times“ von einer gut informierten Quelle erfahren haben will, wollen die Sussexes Twitter und Co. in Zukunft weder für private Zwecke, noch dafür, um ihre Organisation Archewell zu bewerben, nutzen. Der Grund für diesen radikalen Bruch seien gemeine Anfeindungen, die sich das Paar in der Vergangenheit unter ihren Postings gefallen lassen musste.