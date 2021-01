Skifahrer prallte abseits der Piste gegen Felsen

Am Sonntag unternahm eine Gruppe von Ski-Freestylern aus Wien einen Ausflug aufs Speiereck. Dabei entschieden sich die Teilnehmer, von der Piste ins freie Gelände abzubiegen. Der Letzte in der Gruppe kam aber zu Sturz und prallte mit seinem Körper gegen einen Felsen. Der 28-jährige Mann wurde schwer verletzt und er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg geflogen.