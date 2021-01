Polizei-Eskorten für Demos in Villach und Spittal

Gleich zwei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sollten am Samstag in Villach über die Bühne gehen. Beide fanden de facto nicht statt. Denn die Teilnehmer eines genehmigten Autocorsos blieben daheim. Dafür kamen etwa 100 Demonstranten zu einem verbotenen Protestmarsch, und spazierten. . . Auch in Spittal wurde Samstag protestiert: Hier kamen 152 Personen friedlich zusammen.