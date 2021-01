Gemeinderat wurde von Detektivbüro beschattet

Die Geschichte klingt wie ein Ableger der Meldeaffäre um HC Strache: In einem Brief wurde Harald Mulle, SPÖ-Bürgermeister der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, anonym darüber informiert, dass Gemeinderat Christian Strobl (Oppositionsmitglied und bis Juli 2020 Obmann des Prüfungsausschusses) nicht im Ort, sondern bei seiner Lebensgefährtin in Lannach wohnen würde. Und folglich die Gelder – über 50.000 Euro – zu Unrecht kassiert habe.