Bisher 736 Corona-Fälle in Pflegeheimen

Wie eine Bilanz nun zeigt, gab es seit Beginn der Pandemie im Burgenland in 17 der insgesamt rund 40 Pflegeheime größere Cluster im Ausmaß zwischen 20 und 60 Fällen. Zusätzlich kam es immer wieder zu einzelnen Infizierten in den Einrichtungen. In Summe sind bisher 736 positive Fälle in den Häusern verzeichnet worden. Rund ein Drittel davon betraf das Personal, zwei Drittel die Bewohner. 80 Menschen aus Altenwohnhäusern starben im Zusammenhang mit Corona. Zum Vergleich: Im gesamten Burgenland sind bisher insgesamt 182 Personen an dem Virus gestorben – der Anteil der Pflegeheime ist also sehr hoch.