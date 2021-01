Boeuf Bourguignon und als Nachspeise Fantakuchen

Zubereitung: Für die Marinade: Zwiebeln grob schneiden, Knoblauchknolle quer halbieren und mit den restlichen Zutaten zu einer kalten Marinade vermischen. Das Fleisch in große Würfel schneiden in die Marinade bedeckt einlegen und in den Kühlschrank stellen. Am besten über Nacht durchziehen lassen. Die Fleischwürfel und Zwiebeln aus der Marinade nehmen und die Marinade durch ein Sieb gießen. Für das Boeuf Bourguignon: Jetzt den Speck würfelig schneiden und mit den Pilzen in einem großen Topf (Schmortopf) in Olivenöl anbraten. Die Karotten schälen, in dicke Scheiben schneiden und mit dem Fleisch und den Zwiebeln zum Speck geben. Alles kräftig anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Etwas Orangenschale, Kalbsfond und Kräuter dazugeben und alles mit der abgeseihten Marinade übergießen. Das Boeuf Bourguignon abgedeckt bei 130 Grad Umluft ca. 3-4 Std schmoren. Dazwischen immer wieder mit etwas Wasser nachgießen. Am Ende der Garzeit den Schmorfond durch ein feines Sieb passieren und auf kleiner Flamme etwas einkochen. Anschließend das Fleisch und das Gemüse wieder dazugeben.