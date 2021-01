Mehr Platz für Kinder und Floriani im Pongau

Die Corona-Pandemie bremste in den Salzburger Gemeinden zwar viele Projekte aus – unterkriegen lassen sich die Pongauer Bürgermeister dadurch aber nicht. Im Jahr 2021 steht vor allem der Neu- und Zubau der Feuerwehrhäuser am Plan, Sportplätze und Schwimmbäder werden auf Vordermann gebracht, Kindergärten saniert und Seniorenhäuser in Millionenhöhe geplant. Allen voran Schwarzach: Hier sollen 13 Millionen Euro in das neue Seniorenzentrum fließen.