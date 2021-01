Kufstein: Flüchtlingscausa „würdeloses Schauspiel“

„Sehr schamlos“

„Dass die Grünen in der Frage um die Aufnahme von Flüchtlingen schon lange jede Glaubwürdigkeit und jedes Rückgrat verloren haben, ist ja hinlänglich bekannt. Aber wenn sich jetzt eine grüne Gemeinderätin in Kufstein darüber echauffiert, dass der Bürgermeister in einem – zugegeben – populistischen Video mehr Menschlichkeit einfordert, ist das schon sehr schamlos“, betont Neos-Klubchef Dominik Oberhofer, „die grünen Mandatare sollten dort anklopfen, wo es am meisten Sinn macht – bei den Parteifreunden in der Bundesregierung. Dort wird nämlich jeder Antrag mit dem Hinweis auf den Koalitionsfrieden abgelehnt.“