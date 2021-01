2020 war das fünftwärmste Jahr der Messgeschichte

Rekord am Patscherkofel

„In den Gipfelregionen sticht der November hervor“, informiert Meteorologe Aistleitner. „Denn gerade dieser Monat war geprägt von sonnigem und mildem Wetter in den Bergen.“ So beträgt etwa die Abweichung in dem Monat auf dem Patscherkofel außergewöhnliche 4,5 Grad. „Während es etwa in Innsbruck im November nur 142 Sonnenstunden gab, wurden zum Beispiel am Patscherkofel 191 und am Hahnenkamm 180 Stunden gemessen.“