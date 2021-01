Autobombe explodierte: Mehrere Tote in Syrien

Bei der Explosion einer Autobombe in der Nähe der syrischen Grenze zur Türkei sind mehrere Menschen getötet worden. Unter den Opfern der Detonation auf einem Gemüsemarkt in dem Ort Ras al-Ain befinden sich zwei Kinder, deren Mutter wurde verletzt. Zudem seien mehrere von der Türkei unterstützte Kämpfer ums Leben gekommen, so die amtliche syrische Nachrichtenagentur.