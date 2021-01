Kogler betont: Ohne Tests längere Einschränkungen

Lockdown, Neuinfektionen, Massentests, Freitesten, Impfung: Auch zu Jahresbeginn ist der Kampf gegen die Corona-Pandemie das beherrschende Thema in Österreich. Für Vizekanzler Werner Kogler gehe es derzeit darum, zwei Dinge unter einen Hut zu bringen: Die Pandemie möglichst einzudämmen und gleichzeitig ein Leben in den verschiedensten Bereichen (Wirtschaft, Sport, Kultur, Gastronomie) zuzulassen. Um diese Prozesse zu beschleunigen, hob der grüne Politiker am Samstag im Ö1-„Mittagsjournal“ die Vorteile des Freitestens hervor: „Das ist ein zusätzliches Angebot, damit überhaupt wieder was möglich wird. Wenn wir nicht erreichen, dass Tests als Hilfsinstrument angenommen werden, dann werden viele Bereiche länger mit diesen Einschränkungen leben müssen.“