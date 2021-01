Vorteile für negativ Getestete - und für Genesene

Kritik an extrem kurzer Begutachtungsfrist

Beim Entwurf handelt es sich um Anpassungen im Covid-19-Maßnahmengesetz und im Epidemiegesetz 1950. Es ist bis 3. Jänner in Begutachtung, um rechtzeitig bis 18. Jänner in Kraft zu treten. Die Oppositionsparteien könnten es aber im Bundesrat verzögern und so kippen. Die Reaktionen sind gerade ob der kurzen Begutachtungsfrist kritisch.