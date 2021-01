„Heli-Nachteinsätze kostendeckend abgelten!“

134 Nachteinsätze

Freilich sind auch die 134 Nachteinsätze für das leichte Plus ausschlaggebend. „Wir haben im Laufe des Jahres 2019 mit den Nachtflügen begonnen, die Leitstellen nehmen diesen Service inzwischen vermehrt in Anspruch“, weiß Jank. Denn das Schicksal schlafe nicht. Von 6.30 bis 22.30 Uhr kann die „fliegende Intensivstation“ gerufen werden. Zuletzt war beispielsweise ein Überstellungsflug aus dem Raum Kitzbühel an die Innsbrucker Klinik in der Nacht erforderlich.