Über 4000 Notrufe und 1600 Einsätze an Silvester

Schwer waren Ausschreitungen in Favoriten: Im Bereich Reumannplatz kam es zu Sachbeschädigungen und Angriffen auf Polizisten, gab die Exekutive bekannt. Im selben Bezirk und in Floridsdorf wurden Zigarettenautomaten durch pyrotechnische Gegenstände beschädigt. In Simmering verletzte sich ein 25-Jähriger massiv, als ein pyrotechnischer Gegenstand in seiner Hand explodierte.