Oberösterreich ist schon unterwegs zum Wahlsonntag

Willkommen im neuen Jahr! Landespolitisch wird 2021 besonders „reizvoll“, steht doch voraussichtlich am 26. September, aber das ist noch nicht ganz fix - das wäre zeitgleich mit der deutschen Bundestagswahl! - in Oberösterreich ein Triple-Wahlsonntag am Programm: Bürgermeister, Gemeinderäte und Landtag werden gewählt.