Alkoholisierter Lenker landete mit Lkw im Bach

Der 34-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg lenkte gegen 21 Uhr einen Lkw auf der L-667 in St. Stefan in Richtung Mooskirchen. Aus vorerst unbekannter Ursache kam er mit dem Kleintransporter rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Brückengeländer. Der Lkw kam schließlich in einem Bachbett zum Stillstand.