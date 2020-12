Hoffnung Impfung | Dinner for One

Dinner for One. So ein Silvester haben wir wohl noch nie erlebt - und wollen wir lieber auch nicht noch einmal erleben. „Dinner for One“, der TV-Silvester-Dauerbrenner, wird heute für viele zum Motto werden. Denn vieles, was wir gewohnt sind, zum Jahreswechsel zu tun, ist heute schlicht verboten, nur manches erlaubt. Zu den positiven Seiten sollte zählen, dass auch die für Menschen und Tiere so unangenehme Silvester-Kracherei heuer nicht ganz so schlimm wie gewohnt ausfällt. Mehr Zeit wird heute Abend bleiben, um Neujahrsvorsätze zu schmieden. Das hat der freche „Herr Nimmerwurscht“ für die „Krone“-Leser schon vorab getan, indem er formuliert: „Die Neujahrsvorsätze der Österreicher: dem Babyelefanten genug Platz lassen, nicht nur im Fasching Maske tragen und nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern an der Impfspritze suchen.“