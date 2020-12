Neujahrsvorsätze einmal anders gedacht!

Wer sich dann Vorsätze machen möchte oder neue Ziele hat, der tut gut daran, sie auf Papier zu bringen. So bekommen sie mehr Gewicht. Und im täglichen Blickfeld platziert, geraten sie nicht so schnell in Vergessenheit. Ein Visionboard, das ganz einfach Zuhause gebastelt werden kann, eignet sich da besonders gut. Und gerade da sei es wichtig, groß zu denken, weiß Susanne Flatz aus Hohenems. „Wenn alles möglich wäre, wie würdest du leben wollen?“, fragt die Achtsamkeitstrainerin.