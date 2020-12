Murray schlägt bereits in erster Jänner-Woche auf

Während viele Tennis-Asse erst in Australien in die ATP-Tour-Saison 2021 einsteigen, gibt der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray in der ersten vollen Jänner-Woche beim Auftakt-Turnier in Delray Beach sein Debüt. Der Event wurde in der Umstrukturierung des Kalenders vom üblichen Februar-Termin vorverlegt. Murray tritt per Wildcard an, ist er doch aktuell nur Weltranglisten-122. Es ist eines der Vorbereitungsevents auf die ab 8. Februar angesetzten Australian Open.