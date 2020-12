Nordkorea will luxuriöses Urlaubsdomizil werden

Alte Anlage erinnerten Kim an „Notzelte in Überschwemmungsgebiet“

Die alte Anlage ist von Kim als „schäbig“ verspottet worden. Die Bauten verglich er mit „Notzelten in einem Überschwemmungsgebiet“ und forderte seinen südlichen Nachbarn dazu auf, die Gebäude abzureißen. Der nordkoreanische Premierminister Kim Tok Hun erklärte nach einem Lokalaugenschein in der Region, es sei notwendig, die Touristenanlage „nach unserer Art“ neu anzulegen, die „die ganze Welt neidisch macht“.