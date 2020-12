Aussee: 78-Jährige starb bei Brand in ihrem Haus

Nachbarn hatten gestern gegen 9 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, als sie Rauch bei dem Haus an der Grundlseerstraße (L703) bemerkten. Die Feuerwehr versuchte sofort in das Gebäude vorzudringen, was allerdings aufgrund der enormen Hitze nicht möglich war. Erst nach einem Außenangriff konnten die Florianis ins Innere und fanden dort die Leiche einer Frau. Am Nachmittag, als auch das Dach abgedeckt wurde, um Glutnester zu finden, wurde der Leichnam geborgen.