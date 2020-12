Armani: Stars sollen Roben nicht nur einmal tragen

Sein Plan: „Die Hauptschritte sind die Reduzierung der Reichweite aller Kollektionen, mit der Zusammenführung der Pre-Kollektionen und Modeschauen und der Verlinkung der Männer- und Frauenkollektionen in der Show. Dann gibt es eine entscheidende Bewegung hin zur Nachhaltigkeit, was bereits sehr bei Emporio in der R-EA-Konzeptkollektion nachzuweisen ist und auch bei AX, die bis zu 40 Prozent nachhaltig ist.“