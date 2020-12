Wien: Alle Teststraßen vor Weihnachten ausgebucht

Erst am Montag hatte die Stadt Wien bekannt gegeben, dass eine weitere Teststraße beim Happel-Stadion eingerichtet wurde. Dass die Schnelltests begehrt sind, hat sich am Wochenende beim Austria Center gezeigt. Bei den Testboxen im Garagenbereich kam es zu massiven Staus - was nicht nur am großen Andrang lag, sondern vor allem an dem Umstand, dass man inzwischen auch Anmeldungen für Familien bzw. Gruppen tätigen kann.