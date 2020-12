Billa-Doppelpack! Bayern-Frauen weiter makellos

Das Frauenteam des FC Bayern München hat am Sonntag einen makellosen Herbst beendet. Mit einem 8:0-Kantersieg beim SC Sand entschieden die Münchnerinnen auch ihr 15. Pflichtspiel für sich, in der deutschen Fußball-Bundesliga überwintern sie nach zwölf Siegen mit einem Fünf-Punkte-Plus auf Verfolger VfL Wolfsburg. ÖFB-Teamspielerin Carina Wenninger lief zum 200. Mal in der Liga für die Bayern auf, in Pflichtspielen waren es 252 Einsätze, damit ist sie die Nummer eins im Club.