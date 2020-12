Verhinderte Hamilton den Rücktritt von Vettel?

Rücktrittsgedanken vor Aston-Martin-Deal

Vettel schildert, an einen Rücktritt gedacht zu haben. „Da ich bei Ferrari keine Zukunft mehr hatte, tauchte natürlich sofort die Frage auf: Was machst du 2021?“ Ein Formel-1-Ende schloss er nicht aus. Dann kam aber Aston Martin, wo Vettel letztendlich einen Vertrag bis Ende 2023 unterschrieb. „Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass noch etwas in mir schlummert. Und so kamen dann eben die Kontakte zum neuen Team von Aston Martin“, so Vettel.