Die Osttiroler grüßen ihre Landsleute in der Ferne

Die Datenbank ist eine Möglichkeit für jene, die in der Fremde leben, mit der Heimat in Kontakt zu bleiben. Einer der bekanntesten ist Olympiasieger und Weltmeister Pepi Stiegler. Er lebt in den USA. Auch der Mathematiker Michael Fuchs, der an der Universität Taipeh unterrichtet, oder Gastronom Herbert Eder auf Gran Canaria sind weit von der Heimat entfernt.