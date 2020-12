Rechtsextreme tauschten Fahne an ÖVP-Zentrale aus

Die Nachricht der Bundesregierung, die Symbole der Identitären Bewegung zu verbieten, scheint die Rechtsextremen zu einer Racheaktion animiert zu haben. Denn am Samstagmorgen schnappten sich vermummte Personen eine Leiter und tauschten die EU-Fahne an der ÖVP-Zentrale in Wien gegen ihre Fahne aus.