Kollision zwischen Motorrad und Porsche

Im Kreuzungsbereich des Makartplatzes passierte die Kollision zwischen dem 29-jährigen Porsche-Lenker und dem 60-jährigen Motorradfahrer. Zweitgenannter fuhr auf der Schwarzstraße in Richtung stadtauswärts, während der Autofahrer in Richtung stadteinwärts beim Makartplatz links einbiegen wollte. Der Motorradlenker kam bei dem Zusammenprall zu Sturz und wurde anschließend vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert.