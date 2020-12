Jetzt Schuldspruch für Kölly

„Sie sind intelligent und lange in der Politik, das ist unglaubwürdig“, hielt die Richterin dem Angeklagten vor. Obwohl eigentlich für drei Tage anberaumt, gab es bereits am zweiten Prozesstag ein Urteil. Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Karin Lückl fällte in 16 der angeklagten 23 Fälle von Wahlmanipulation einen Schuldspruch. Außerdem sah es der Senat als erwiesen an, dass der Politiker eine Bürgerin zur Falschaussage bei der Polizei angestiftet hat.