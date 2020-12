Die Traumwelt des Pleite-Grafen vom Traunsee

Nicht mehr in die Heimat getraut

In Wahrheit dürfte vorm Konto des Grafen ein dickes Minus stehen. Laut Erzählungen gegenüber seinem ehemaligen Vermieter in Gmunden traute sich der 62-Jährige wegen Steuerproblemen nicht mehr zurück in die Heimat seiner Ahnen, Bayern. Daher sei er nicht zur Beerdigung der Mutter gefahren. Jetzt drohen ihm beim Prozess wegen „gewerbsmäßigen schweren Betrugs“ bis zu fünf Jahre Haft - es gilt die Unschuldsvermutung.