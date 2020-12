U-Ausschuss: 2000 € Beugestrafe für Kathrin Glock

Die Ehefrau des Waffenproduzenten Gaston Glock, Kathrin Glock, muss wegen ihres Fernbleibens vom Ibiza-Untersuchungsausschuss eine Beugestrafe von 2000 Euro zahlen. Ein entsprechendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wurde am Mittwoch publik. Glock hat noch die Möglichkeit, sich an den Verfassungsgerichtshof zu wenden. Sollte sie auch ihrer nächsten Ladung in den U-Ausschuss im kommenden Jahr nicht nachkommen, könnte sie auch vorgeführt werden.