NFL-Spektakel! Ravens ringen Browns mit 47:42 k.o.

Die Baltimore Ravens haben das bisher spektakulärste Spiel der NFL-Saison gegen die Cleveland Browns gewonnen und ihre Chancen auf die Play-offs aufrechterhalten - mit dem wertvollsten Spieler der vergangenen Saison in einer Hauptrolle. Das 47:42 am Montagabend war der achte Saisonsieg für das Football-Team um Quarterback Lamar Jackson, der im zweiten Spiel nach seiner Corona-Infektion während des letzten Viertels zeitweise mit Krämpfen in der Kabine behandelt werden musste.