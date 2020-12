350 steirische Ärzte bieten Corona-Tests an

Laut einer aktuellen Aufstellung machen zumindest 350 steirische Ärzte Corona-Tests, 118 davon sowohl für Menschen mit als auch ohne Erkrankungssymptome. In Graz bieten knapp 15 Prozent aller gemeldeten Ärzte Tests an, in Graz-Umgebung (11,4 Prozent) und Leibnitz (10,3 Prozent) ist ihre Zahl ebenso hoch.