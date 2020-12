„Fragile Corona-Lage“: Bremsbedarf zu Weihnachten

Jetzt könnte sich hierzulande das einstellen, was in Deutschland zuletzt über viele Wochen zu beobachten war, nämlich eine Art Dahinköcheln der Corona-Situation auf recht hohem Niveau. „Da es jetzt nicht so aussieht als würde es hierzulande sehr schnell stärker hinuntergehen, ist das das beste, was wir für Österreich momentan erhoffen können“, sagte der Wissenschaftler: „Damit kann man natürlich nicht zufrieden sein.“