Neue Lärchkogelbahn fertig - nur Gäste fehlen noch

Nur sechs Monate Bauzeit

Als absolutes Highlight gelte laut Bliem eine Aussichtsplattform am Dach der Bergstation: „Hier können die Gäste sowohl einen Blick auf die Seilbahntechnik als auch auf den genau gegenüberliegenden Dachstein werfen." Die insgesamt 1,2 Kilometer lange neue Sesselbahn verfügt über 14 Stützen, 61 Sessel und eine theoretische Beförderungskapazität von 3.500 Personen pro Stunde. Nachdem im Januar 2020 mit der Planung begonnen wurde, konnte der Bau in einer Rekordzeit von nur sechs Monaten (von Juni bis November 2020) fertiggestellt werden. Fehlen nur noch die Gäste: Die Skigebieten öffnen heuer wegen der Corona-Pandemie aber erst am 24. Dezember.