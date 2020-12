Vettels Regenbogen-Helm bringt 225.000 Euro ein

Der „Regenbogen“-Helm von Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel hat bei einer Versteigerung 225.000 Euro für den guten Zweck eingebracht. Der deutsche Ex-Weltmeister will den Erlös Projekten benachteiligten Kindern in Afrika zukommen lassen. Wie der 33-Jährige vor den letzten beiden Saisonrennen angekündigt hatte, soll es der einzige Kopfschutz aus seiner sechs Jahre währenden Ferrari-Zeit sein, der in private Hände übergeht.