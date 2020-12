Streit um Baum-Preis: Täuschung oder Versehen?

Mit großem Transparent wirbt die Firma Steinböck in der Praterstraße von St. Pölten mit erschwinglichen Christbäumen. Die Aktion für eine Größe zwischen 175 und 250 Zentimeter um einen Kampfpreis von 19,90 Euro lockt natürlich die Kunden an, doch für einen 72-jährigen Pensionisten aus dem Bezirk kam kurz nach der Auswahl des weihnachtlichen Schmuckstückes das böse Erwachen. Statt des Schnäppchenpreises sollte er nämlich 50 Euro zahlen, weil ausgerechnet sein Bäumchen nicht in Aktion war: „Das sind furchtbare Lockangebote, die einzig zum Kundenfang dienen. Ich hab den Preis dann abgelehnt, aber das trauen sich bestimmt nur wenige“, so Manfred G. erzürnt.