Fehlende Pension: Konstantin Wecker muss arbeiten

Konzerte heilsam für ihn

Der Musiker erzählte, er merke ganz deutlich, was für eine ungeheuerliche Heilkraft Konzerte für ihn hätten. „Es ist unglaublich, wie sich das niederschlägt. Ich war natürlich öfter mal krank, aber kaum war ich auf der Bühne, schon war's vorbei. Jetzt setzt es sich in den Gliedern fest.“ Plötzlich merke er ganz deutlich, dass er eine völlig kaputte Halswirbelsäule habe. Ein Grund ist demnach: Als Pianist schaue er ständig nach rechts zum Publikum. Den Flügel öfter mal umstellen, das geht für ihn nicht. Er könnte nicht andersherum auf der Bühne stehen, das wäre einfach falsch für ihn, so Wecker.