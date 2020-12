Polizei-Massentests: Nehammer bisher zufrieden

„Dass sich bereits am ersten Tag circa 20 Prozent aller Bediensteten freiwillig testen ließen, freut mich wirklich sehr. Das zeigt, dass die Polizistinnen und Polizisten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen und stets für mehr Sicherheit sorgen“, so der Ressortchef. Auch zeigte er sich vom Ablauf beeindruckt: „Das Organisationsteam im Innenministerium und in den Landespolizeidirektionen arbeitet herausragend mit dem Österreichischen Roten Kreuz zusammen, um die Organisation von mehr als 100 Teststraßen zu stemmen“, sagte Nehammer, der sich bereits am Montag - wie auch Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl sowie dessen beiden Stellvertreter - testen ließ.