Infizierte ÖSV-Adler per Ambulance-Jet ausgeflogen

Skiflug-WM fraglich

Das rot-weiß-rote Skispringer-Lager scheint indes aus dem Corona-Sumpf nicht mehr herauszukommen. Am Sonntag waren die positiven Tests von Huber, Hörl, Lackner und Fettner bekannt geworden. Der ÖSV sagte daraufhin die Teilnahme am Sonntag-Bewerb in Nischnij Tagil ab. Zumindest die am Sonntag noch angedachte - und befürchtete - mehrtägige Quarantäne für die vier Adler in Russland ist mit der Ausreise per Sondertransport vom Tisch. Ob und in welcher Form der ÖSV an der am Donnerstag beginnenden Skiflug-WM in Planica teilnehmen wird, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung muss spätestens am Mittwoch fallen.