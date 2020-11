Polizei organisiert eigene Massentests selbst

Die rund 40.000 Polizisten in Österreich sollen am 7. und 8. Dezember per Antigen-Massentest flächendeckend auf das Coronavirus getestet werden. Noch vor den Exekutivbeamten kommen am 5. und 6. Dezember die Lehrer dran. Dabei wird auch das Bundesheer assistieren. Die Polizei will dem Vernehmen nach auf eigene Sanitäter und das Rote Kreuz setzen.