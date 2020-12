ÖSV-Top-Adler Huber und drei weitere sind positiv!

Quarantäne in Russland?

Der ÖSV hat beschlossen, alle Athleten - auch die negativ getesteten Markus Schiffner und Maximilian Steiner - abzuziehen und heute an der Konkurrenz nicht teilzunehmen. „Die weitere Vorgehensweise, insbesondere die Abreise aus Russland zur bevorstehenden Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica (SLO), wird derzeit evaluiert. Eine mehrtägige Quarantäne für die betroffenen Athleten und möglicherweise für das gesamte österreichische Team, das sich vor Ort in Russland befindet, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, lässt der Verband via Aussendung wissen.