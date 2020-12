Corona-Regeln missachtet: ÖSV kündigt Co-Trainer

Jetzt ist bei der stets lächelnden Vorarlbergerin wieder alles offen. „Wichtig ist, dass sie wieder ganz gesund wird, dann schauen wir weiter. Eva ist eine Kämpferin“, sagt Rodlauer. In Nischni Tagil geht der Herren-Weltcup weiter. Mit Daniel Huber und Jan Hörl sind zwei A-Team-Springer in Russland dabei.Co-Trainer gekündigtCo-Trainer Robert Treitinger wurde vom Skiverband gekündigt. Sportdirektor Toni Giger: "Anlass dafür war die Nichteinhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen, das Vertrauen in die Person wurde zerstört.